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Дождливая и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе

Дождливая и жаркая погода ожидает ростовчан на этой неделе
В донской столице на этой неделе ожидается дождливая и жаркая погода. О прогнозе с 22 по 26 июля рассказали в Ростовском гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 22 и 23 июля, днем будет очень жарко. Температура воздуха - до +32 градусов. Несмотря на то, что небо в оба дня будет затянуто облаками, осадков не ожидается.

Вечером во вторник ситуация изменится. Весь день в среду будет идти дождь. Несмотря на осадки, температура опустится до +29 градусов.

В четверг также будет идти дождь, но с небольшими прояснениями. Температура воздуха не поднимется выше +27 градусов.

Пятница, 26 июля, станет самым холодным днем на этой неделе. Несмотря на то, что существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха будет + 25...+26 градусов.

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