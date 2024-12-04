Ростовчан беспокоят кучи веток после работы коммунальщиков

Фото: Благоустройство города

Жители Ростова-на-Дону недовольны тем, что после работы коммунальщиков остаются горы сухих веток. Жалобы на эту проблему появились на сайте «Благоустройство города».Горожане сообщают, что скопления веток образовались на улице Мира, около дома № 8, и на проспекте 40-летия Победы, рядом со зданием № 111/1. По их словам, после вырубки кустарников и веток деревьев ничего не было убрано. Теперь на этих местах образуются свалки.Ранее портал Donday сообщал о подобной проблеме на бульваре Комарова. Там специалисты распилили упавшие ветки, но оставили их части во дворе дома № 4.Жители надеются, что проблема будет решена в ближайшее время.