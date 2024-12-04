Ростовчан беспокоят кучи веток после работы коммунальщиков
Жители Ростова-на-Дону недовольны тем, что после работы коммунальщиков остаются горы сухих веток. Жалобы на эту проблему появились на сайте «Благоустройство города».
Горожане сообщают, что скопления веток образовались на улице Мира, около дома № 8, и на проспекте 40-летия Победы, рядом со зданием № 111/1. По их словам, после вырубки кустарников и веток деревьев ничего не было убрано. Теперь на этих местах образуются свалки.
Ранее портал Donday сообщал о подобной проблеме на бульваре Комарова. Там специалисты распилили упавшие ветки, но оставили их части во дворе дома № 4.
Жители надеются, что проблема будет решена в ближайшее время.