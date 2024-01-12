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В Батайске неизвестные оставили гору спиленных веток в водоотводном канале

В Батайске неизвестные оставили гору спиленных веток в водоотводном канале
В городе Батайске Ростовской области неизвестные бросили гору спиленных веток в водоотвод. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 12 января.

По словам местных жителей, растения лежат на улице Сенной. На снимках видно, что крупные ветки бросили в водоотводный канал.

- Кто это сделал и не убрал за собой, неизвестно. Не исключено, что случившееся - дело рук сотрудников РЖД. В этом месте ведутся работы по строительству забора, поэтому ветки могли помешать, - добавили батайчане.

Ситуация может значительно ухудшиться из-за непогоды. С началом потепления снег начнет таять и город снова уйдет под воду.

Жители пытались обратиться за помощью в Управление ЖКХ, однако на звонки им не отвечают. Теперь батайчанам остается надеяться, что на проблему обратят внимание в администрации города.
Фото: Соцсети.
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