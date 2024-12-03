В Ростове коммунальщики оставили на Комарова спиленные больше месяца назад ветки

Фото: Благоустройство

В Ростове коммунальщики более месяца не убирают спиленные ветки на Комарова. Снимки с места разместили горожане 3 декабря в соцсетях.По словам местных жителей, на бульваре Комарова, 4 больше месяца назад упали ветви и дерево. На территории специалисты распилили крупные части и просто оставили их напротив жилого дома.- В итоге в эти кучи веток несознательные граждане стали кидать мусор. На данный момент у нас 2 кучи мусора из веток и бытовых отходов. Прошу рассмотреть и принять меры по уборке, - сказано в жалобе.Почему ветви бросили посреди двора, неизвестно. Жильцы легко могут не увидеть ветки в темное время суток и пораниться. Чтобы избежать ЧП, жители просят убрать части деревьев.