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Ростов занял 10-е место в топе лучших городов России для молодежи

Ростов занял 10-е место в топе лучших городов России для молодежи

Ростов-на-Дону занял десятое место в топе наиболее привлекательных для молодежи городов России. Опрос среди 2 400 респондентов в возрасте 18-25 лет провел сервис Работа.ру.

Донскую столицу назвал привлекательной каждый девятый - 11%. Самым явным преимуществом города стали возможности карьерного роста (48% - выше только у Москвы, Питера и Краснодара). Отметили респонденты и сравнительно высокий уровень зарплат.

Соседи Ростова по ЮФО – Краснодар и Сочи – оказались впереди на несколько пунктов. Центр Кубани занял четвертое место после столиц и Новосибирска. В последнем молодые специалисты отметили высокий уровень вузов.

Главным минусом городов за границами топ-10 молодые люди назвали низкие зарплаты (86%) и недостаточное количество рабочих мест (60%).

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