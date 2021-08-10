Ростов занял 10-е место в топе лучших городов России для молодежи

Ростов-на-Дону занял десятое место в топе наиболее привлекательных для молодежи городов России. Опрос среди 2 400 респондентов в возрасте 18-25 лет провел сервис Работа.ру.Донскую столицу назвал привлекательной каждый девятый - 11%. Самым явным преимуществом города стали возможности карьерного роста (48% - выше только у Москвы, Питера и Краснодара). Отметили респонденты и сравнительно высокий уровень зарплат.Соседи Ростова по ЮФО – Краснодар и Сочи – оказались впереди на несколько пунктов. Центр Кубани занял четвертое место после столиц и Новосибирска. В последнем молодые специалисты отметили высокий уровень вузов.Главным минусом городов за границами топ-10 молодые люди назвали низкие зарплаты (86%) и недостаточное количество рабочих мест (60%).