Ростов-на-Дону вошел в десятку самых романтических городов России для свиданий

Донская столица вошла в рейтинг лучших городов России для свиданий. Данный список составили специалисты из сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.Среди россиян в соцсетях был проведен опрос о том, какой город является самым романтическим. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, набравший 39,15% голосов. Следом за ним идут Ялта (30,19%), Сочи (18,4%), Казань (3,3%), Калининград (2,83%) и Ярославль (1,89%).На седьмой строчке расположился Ростов-на-Дону, за который проголосовали 1,42%. Судя по всему, людям нравится разгуливать по улице Пушкинской или же посещать рестораны города во время свиданий. Донская столица обогнала Самару (1,42%), Уфу (0,94%) и Краснодар (0,47%).