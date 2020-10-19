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Ростов-на-Дону вошел в десятку самых романтических городов России для свиданий

Ростов-на-Дону вошел в десятку самых романтических городов России для свиданий
Донская столица вошла в рейтинг лучших городов России для свиданий. Данный список составили специалисты из сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Среди россиян в соцсетях был проведен опрос о том, какой город является самым романтическим. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, набравший 39,15% голосов. Следом за ним идут Ялта (30,19%), Сочи (18,4%), Казань (3,3%), Калининград (2,83%) и Ярославль (1,89%).

На седьмой строчке расположился Ростов-на-Дону, за который проголосовали 1,42%. Судя по всему, людям нравится разгуливать по улице Пушкинской или же посещать рестораны города во время свиданий. Донская столица обогнала Самару (1,42%), Уфу (0,94%) и Краснодар (0,47%).

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