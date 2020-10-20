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Ростов оказался в топе самых матерящихся городов России

Ростов оказался в топе самых матерящихся городов России
Ростов-на-Дону занял восьмую позицию в рейтинге самых матерящихся российских городов, составленном digital-агентством «Интериум».

Опрос проводился среди пользователей социальных сетей. Исходя из его итогов, индекс бранных слов в донской столице составил 83,92. За год поток брани среди ростовчан вырос на 66%. Это обосновывается трудностями, с которыми граждане сталкиваются в последнее время: финансовые проблемы, карантин, эпидемиологическая обстановка.

На первом месте рейтинга расположился небольшой город Дно Псковской области. На втором и третьем – Краснодар и Москва соответственно. Следом идут Калининград, Санкт-Петербург, Анапа и Мурманск.

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