Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Павел Деревянко проведет с новоиспеченной супругой медовый месяц на Алтае

Павел Деревянко проведет с новоиспеченной супругой медовый месяц на Алтае
Павел Деревянко отправился на Алтай в медовый месяц. Актер поделился кадрами 28 августа.

Еще осенью 2021 года стало известно о романе Деревянко с дизайнером Зоей Фуць. Однако говорить о них стали только в 2024 году. В мае 2025-го Павел сделал предложение возлюбленной прямо на футбольном поле перед матчем «Динамо». Торжественная церемония состоялась 8 августа.

Медовый месяц супруги решили провести на Алтае. Павел Деревянко показал, что они отдыхают в красивом комплексе. С балкона открывается вид на горы.
- Взяли машину в аренду и едем дальше, - рассказал актер.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.