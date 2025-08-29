Павел Деревянко проведет с новоиспеченной супругой медовый месяц на Алтае

Фото: соцсети

Павел Деревянко отправился на Алтай в медовый месяц. Актер поделился кадрами 28 августа.Еще осенью 2021 года стало известно о романе Деревянко с дизайнером Зоей Фуць. Однако говорить о них стали только в 2024 году. В мае 2025-го Павел сделал предложение возлюбленной прямо на футбольном поле перед матчем «Динамо». Торжественная церемония состоялась 8 августа.Медовый месяц супруги решили провести на Алтае. Павел Деревянко показал, что они отдыхают в красивом комплексе. С балкона открывается вид на горы.- Взяли машину в аренду и едем дальше, - рассказал актер.