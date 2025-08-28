Уровень воды в Дону достигнет неблагоприятной отметки

Фото: donday.ru

Уровень воды в реке Дон достигнет неблагоприятной отметки. Об этом рассказали в Северо-Кавказском УГМС.Непогода ожидается в период с 29 по 31 августа. Речь идет об участке от Аксая до Азова.Не исключено, что у жителей в этот период возникнут проблемы с водоснабжением.