Уровень воды в Дону достигнет неблагоприятной отметки

Уровень воды в реке Дон достигнет неблагоприятной отметки. Об этом рассказали в Северо-Кавказском УГМС.

Непогода ожидается в период с 29 по 31 августа. Речь идет об участке от Аксая до Азова.

Не исключено, что у жителей в этот период возникнут проблемы с водоснабжением.
Фото: donday.ru
