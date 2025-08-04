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На новой рабочей неделе Ростов накроет жара до +35 градусов

На новой рабочей неделе Ростов накроет жара до +35 градусов
На новой рабочей неделе Ростов накроет жара до +35 градусов. Об этом сообщили в Гисметео.

В понедельник, 4 августа, к обеду воздух прогреется до +31 градуса. В вечернее время похолодает до +23 градусов. В этот день ожидается малооблачная погода.

Во вторник днем градусники покажут отметку +33 градусов. После заката похолодает до +21 градуса. В этот день ожидается солнечная погода.

В среду, 6 августа, синоптики также прогнозируют ясную погоду. Воздух прогреется до +34 градусов, а вечером похолодает до +22 градусов.

На следующий день температура поднимется до +35 градусов. К ночи столбики термометров покажут +24 градуса.

В пятницу после полудня температура воздуха поднимется до +25 градусов. А ночью опустится до +22 градусов. В этот день синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем.

На новой рабочей неделе порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.
Фото: Дондей
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