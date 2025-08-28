Новости
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба прокомментировал слухи об отставке

Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба прокомментировал слухи об отставке. Он поделился своими планами на будущее после матча с «Динамо МХ», который состоялся 27 августа.

В ряде спортивных изданий недавно появилась информация о возможной смене тренера в донском клубе. По некоторым данным, из-за серии неудачных результатов руководство клуба рассматривает возможность назначения нового главного тренера. Среди потенциальных кандидатов назывался Александр Кержаков, однако он заявил, что пока не может ответить на этот вопрос, поскольку у клуба уже есть действующий наставник.

Позднее стало известно, что вопрос об отставке тренера не рассматривается, поскольку «Ростов» оказывает большое доверие Альбе. Однако после поражения от «Динамо Махачкала» в Кубке России со счётом 3:1 Джонатана спросили, рассматривает ли он возможность ухода.

«Я пока не думал об этом. Не знаю, как ответить. У меня нет мысли об отставке», — сказал главный тренер.

Напомним, что Джонатан Альба сменил Валерия Карпина на посту главного тренера в феврале 2025 года.
Фото: ФК Ростов
