Фото: Дондей

В Ростовской области отразили атаку БПЛА в ночь на 29 августа. Об этом рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.Как утонил глава региона, средства противовоздушной обороны сработали в Чертковском районе. Предварительно, разрушений на земле нет, никто из людей не пострадал.-Из-за обломков загорелась трава, -отметил Юрий Слюсарь. -Огонь оперативно удалось потушить.Напомним, что минувшими сутками в том же районе произошло ЧП. Боевая часть беспилотника влетела в жилой дом. Пришлось эвакуировать людей. К счастью, специалисты сумели обезвредить боевую часть и никто не пострадал.