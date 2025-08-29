Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил подростка

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил подростка
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил подростка. Об этом сообщает УТ МВД России по СКФО.

Предварительно, парень переходил по железнодорожным путям в на перегоне «Развильная-Забытый». Подросток переходил в установленном месте. Однако молодой человек был в наушника и не услышал сигналы машиниста.

Состав наехал на парня, тот погиб.

На место приехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

-В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.