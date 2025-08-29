В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил подростка
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил подростка. Об этом сообщает УТ МВД России по СКФО.
Предварительно, парень переходил по железнодорожным путям в на перегоне «Развильная-Забытый». Подросток переходил в установленном месте. Однако молодой человек был в наушника и не услышал сигналы машиниста.
Состав наехал на парня, тот погиб.
На место приехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.
-В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.