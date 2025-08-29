В Ростове разыскивают неизвестных, которые поджигали рощу на Темернике

Фото для иллюстрации

В Ростове ведется поиск лиц, причастных к поджогам рощи в районе Темерника. Как рассказали местные жители возгорания природных зон в Первомайском районе поступают регулярно.Как отметила одна из ростовчанок, ежедневно в зеленой зоне и парке Глазго возникают обугленные и дымящиеся участки земли. Она выразила опасение, что из-за повышенной пожарной опасности огнем может быть уничтожен весь Лелюшенковский лесопарк.Жители выражают беспокойство, что пламя может распространиться на расположенные рядом жилые постройки.Главное управление МВД по области сообщило о начале розыскных мероприятий в отношении подозреваемых в поджогах.