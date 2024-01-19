Ростов утром 19 января сковали семибалльные пробки

Фото: Яндекс.Карты

Ростов-на-Дону утром 19 января сковали семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.В утренний час пик на донскую столицу обрушилась непогода. По данным на 8:50, дорожный затор образовался в центре города: на проспектах Ворошиловском, Буденновском, улицах Красноармейской и Варфоломеева. Также водители могут потерять много времени в заторе на Стачки, улицах Малиновского, Доватора, Вавилова, Особенной и других.Кроме того, в городе уже случилось два ДТП.Вероятно, причиной пробок в Ростове стали дожди. Пока горожанам нужно планировать свои маршруты и рассчитывать время поездки.