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Ростов утром 19 января сковали семибалльные пробки

Ростов утром 19 января сковали семибалльные пробки
Ростов-на-Дону утром 19 января сковали семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

В утренний час пик на донскую столицу обрушилась непогода. По данным на 8:50, дорожный затор образовался в центре города: на проспектах Ворошиловском, Буденновском, улицах Красноармейской и Варфоломеева. Также водители могут потерять много времени в заторе на Стачки, улицах Малиновского, Доватора, Вавилова, Особенной и других.

Кроме того, в городе уже случилось два ДТП.

Вероятно, причиной пробок в Ростове стали дожди. Пока горожанам нужно планировать свои маршруты и рассчитывать время поездки.
Фото: Яндекс.Карты
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