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Утренний Ростов 9 октября сковали семибалльные пробки

Утренний Ростов 9 октября сковали семибалльные пробки
Ростов-на-Дону утром 9 октября сковали семибалльные пробки. Движение парализовано в нескольких районах города.

В дорожный затор попали водители на Таганрогской. В районе кольцевого движения там произошла пробка. Из-за пробки десятки машин, которые едут в сторону Стройгородка, буквально не двигаются с места. Кроме того, в час пик случилось несколько аварий. ДТП произошли на пересечении проспекта Михаила Нагибина с улицей Нансена и на Киргизской.

Также движение парализовано на Ворошиловском проспекте, улице Красноармейской, Соколова, улицах Большой Садовой, Текучева, Буденновском проспекте и Береговой. Также затруднено движение на проспекте Стачки в сторону центра.

Вероятно, причиной утренних пробок стало ухудшение погодных условий. Накануне в некоторых частях Ростовской области прошли сильные ливни.
Фото: Яндекс.Карты.
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