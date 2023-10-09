Утренний Ростов 9 октября сковали семибалльные пробки

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Ростов-на-Дону утром 9 октября сковали семибалльные пробки. Движение парализовано в нескольких районах города.В дорожный затор попали водители на Таганрогской. В районе кольцевого движения там произошла пробка. Из-за пробки десятки машин, которые едут в сторону Стройгородка, буквально не двигаются с места. Кроме того, в час пик случилось несколько аварий. ДТП произошли на пересечении проспекта Михаила Нагибина с улицей Нансена и на Киргизской.Также движение парализовано на Ворошиловском проспекте, улице Красноармейской, Соколова, улицах Большой Садовой, Текучева, Буденновском проспекте и Береговой. Также затруднено движение на проспекте Стачки в сторону центра.Вероятно, причиной утренних пробок стало ухудшение погодных условий. Накануне в некоторых частях Ростовской области прошли сильные ливни.