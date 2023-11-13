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Ростов вечером 13 ноября сковали восьмибалльные пробки

Ростов вечером 13 ноября сковали восьмибалльные пробки
Ростов-на-Дону вечером сковали восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Движение парализовано почти во всез частях города. Больше всего в заторе простоят жители в центре города: на проспекте Ворошиловском, Большой Садовой, улице Красноармейской, Буденновском, Мечникова, Соборном, Стадионной, Максима Горького и т.д. Также в пробки простоят ростовчане на Северном и Западном.

Кроме того, в дорожный затор встряли водители на Красноармейской. В правом ряду случилось ДТП.

Пока водителям следует заранее планировать свой маршрут. В пробке можно потерять много времени.
Фото: Яндекс.Карты.
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