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Ростов вечером 21 декабря сковали девятибалльные пробки

Ростов вечером 21 декабря сковали девятибалльные пробки
В Ростове вечером 21 декабря образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Согласно последним данным, донская столица буквально вся стала в многокилометровый затор. Пробки образовались в центре города: на проспектах Ворошиловском, Буденновском, улицах Красноармейской, Большой Садовой, Текучева, Береговой, Варфоломеева и многих других. При этом водители в других районах тоже оказались в дорожном заторе: на проспекте Стачки, улицах Малиновского, Доватора, Зоологической, Курской и многих других.

Вероятно, с приближением новогодних праздников горожане начали массово закупать подарки. Пробки наблюдаются и в районе самых крупных ТЦ Ростова.

Водителям придется потерять много времени, простаивая на дороге. Следует заранее планировать свои маршруты и выезжать по делам и домой пораньше.
Фото: Яндекс.Карты
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