Ростов вечером 21 декабря сковали девятибалльные пробки

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове вечером 21 декабря образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.Согласно последним данным, донская столица буквально вся стала в многокилометровый затор. Пробки образовались в центре города: на проспектах Ворошиловском, Буденновском, улицах Красноармейской, Большой Садовой, Текучева, Береговой, Варфоломеева и многих других. При этом водители в других районах тоже оказались в дорожном заторе: на проспекте Стачки, улицах Малиновского, Доватора, Зоологической, Курской и многих других.Вероятно, с приближением новогодних праздников горожане начали массово закупать подарки. Пробки наблюдаются и в районе самых крупных ТЦ Ростова.Водителям придется потерять много времени, простаивая на дороге. Следует заранее планировать свои маршруты и выезжать по делам и домой пораньше.