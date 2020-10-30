Ростов и Неклиновский район стали лидерами по числу заражённых коронавирусом

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В Ростовской области специалисты выявили ещё 316 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные оказались жителями 31 города и муниципалитета Дона. Обновлённые данные опубликовали на сайте регионального правительства 2 ноября.Лидерами по числу больных коронавирусом стали Ростов-на-Дону и Неклиновский район. Там специалисты поставили ковидный диагноз 120 и 29 жителям соответственно. По 20 заражённых оказались в Таганроге и Аксайском районе. Следом идут Азовский и Семикаракорский районы с 19 и 15 новыми инфицированными.В Мясниковском районе положительные результаты тестов на коронавирус оказались у 11 человек, в Шахтах и Шолоховском районе - у девяти. По семь местных жителей заболели опасным вирусом в Волгодонском районе, Азове и Новочеркасске.По шесть случаев зарегистрировали в Новошахтинске и Сальском районе, по пять - в Матвеево-Курганском и Тацинском. Трое дончан из Белокалитвинского и Миллеровского районов также заразились новой инфекцией. В Каменском и Песчанокопском у двух человек обнаружили COVID-19. Также по одному заболевшему ковидом - в Батайске, Зверево, Волгодонске, Егорлыкском, Кагальницком, Мартыновском, Милютинском, Октябрьском, Пролетарском, Усть-Донецком и Целинском районах.Напомним, за всё время пандемии в Ростовской области коронавирус выявили у 31 248 человек. Из них 24 777 победили опасное заболевание, а 855 пациентов, к сожалению, не смогли противостоять инфекции и умерли.