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Ростов стал лидером по числу новых заражённых COVID-19 среди 22 муниципалитетов региона

Ростов стал лидером по числу новых заражённых COVID-19 среди 22 муниципалитетов региона
Фото: big-rostov.ru
В Ростовской области число заражённых COVID-19 выросло на 160 за последние сутки. Новые случаи заболевания зафиксировали в 22 городах и районах региона. Об этом сообщили в донском правительстве 14 сентября.

Ростов-на-Дону по-прежнему лидирует по количеству заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки новым вирусом заболели 98 человек - рекордное число за последние два месяца. На втором месте оказался Новошахтинск. Там медики подтвердили ковид у 13 человек. В Волгодонске COVID-19 заболели восемь жителей, в Каменском районе - пять человек.

По три новых случая заражения зафиксировали в Азове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Верхнедонском и Мартыновском районах. Также по два человека заболели коронавирусом в Зверево, Дубовском, Чертковском и Шолоховском районах. Единичные случаи зарегистрировали в Новочеркасске, Волгодонском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах.

Как сообщалось ранее, за весь период пандемии COVID-19 в Ростовской области специалисты зарегистрировали 19 030 инфицированных. Жертвами опасной болезни стали 403 человека. В настоящее время 77 пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

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