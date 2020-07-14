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Новых инфицированных COVID-19 выявили в 23 районах Ростовской области

Новых инфицированных COVID-19 выявили в 23 районах Ростовской области
Фото: yandex.ua

На Дону коронавирусной инфекцией за сутки заболели 97 человек. Новые случаи выявили в 23 муниципалитетах региона. О данных на 17 июля сообщили в правительстве Ростовской области.

По информации Роспотребнадзора, большинство больных COVID-19 зафиксировали в Ростове-на-Дону. За последние 24 часа их количество увеличилось на 42 человека. В Батайске к утру 17 июля коронавирус подтвердили у семи жителей. Шесть новых случаев заражения зарегистрировали в Волгодонском районе.

По пять заражённых опасной болезнью выявили в Волгодонске и Пролетарском районе, четыре - в Новошахтинске. В Новочеркасске, Азовском и Мартыновском районах количество инфицированных увеличилось на два человека. По два новых случая зафиксировали в Шахтах, Аксайском, Зимовниковском, Миллеровском и Белокалитвинском районах. Ещё по одному больному COVID-19 выявили в Азове, Сальском, Красносулинском, Константиновском, Родиново-Несветайском, Верхнедонском, Кагальницком, Морозовском и Заветинском районах.

Напомним, что за весь период пандемии коронавирусной инфекции в Ростовской области заболели 11 214 человек. Жертвами опасной болезни стали 178 заражённых.

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