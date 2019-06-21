Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России



Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей. Соответствующее исследование провело одно из российских независимых агентств.



Социологический опрос проводился в 25 городах России. В нём приняли участие порядка 3 000 человек. Людям предлагалось ответить на вопросы: «Считаете ли вы себя агрессивным человеком?», «Как часто вы проявляете агрессию?» и «В отношении вас часто проявляют агрессию?». После обработки ответов выяснилось, что донская столица лидирует по количеству агрессивных граждан.



На втором месте оказалась Москва, на третьем — Челябинск. На самой последней, 25-й, строчке стоит Симферополь. Интересно, что хоть Санкт-Петербург и считается культурной столицей, он занял 23-е место.