Ростов-на-Дону лидирует по приросту числа инфицированных коронавирусом

Ростов лидирует по приросту числа инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных 14 ноября на сайте донского правительства и городской мэрии.За сутки коронавирусом заразились 309 дончан, 129 из них – жители Ростова-на-Дону. В Красносулинской районе зафиксировали 10 новых больных, 9 – в неклиновском, по 8 – в Волгодонске, Песчанокопском и Тарасовском районах, 7 – в Шахтах, по 6 – в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Зверево, Аксайском и Сальском районах, по 5 – в Батайске, Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Миллеровском и Семикаракорском районах, по 4 – в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Зерноградском и Морозовском районах, по 3 – в Дубовском, Кагальницком, Заветинском, Каменском, Кашарском, Мясниковском, Цимлянском, Шолоховском и Усть-Донецком районах, по 2 – в Азове, Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Орловском и Тацинском районах и по одному – в Донецке, Багаевском, Веселовском, Егорлыкском, Куйбышевском, Октябрьском, Пролетарском, Родионово-Несветайском и Целинском районах.Скончались от COVID-19 за день 18 жителей Дона. Им было от 54 до 74 лет. Шестеро из них – ростовчане.