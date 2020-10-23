Ростов снова лидирует по количеству заболевших коронавирусом дончан

В донской столице за сутки зафиксировано наибольшее количество заразившихся COVID-19. Об этом 26 октября сообщило региональное правительство.За последние 24 часа в Ростовской области коронавирусом заболели 312 человек. Большинство из них - жители донской столицы (92 человека). Также 27 случаев инфицирования врачи выявили в Каменске-Шахтинском и 20 - в Неклиновском районе. В Гуково коронавирусом заболели 19 человек, а в Азовском районе - 18. В Азове и Новочеркасске COVID-19 подхватили по 14 дончан. Опасным вирусом заразились 12 жителей Батайска и 11 человек из Белокалитвинского района. В Волгодонском, Семикаракорском и Миллеровском районах специалисты зафиксировали по восемь случаев заражения. В Таганроге число пациентов с коронавирусом увеличилось на семь человек. По шесть дончан заразились в Волгодонском и Каменском. В Сальском инфицированы пять человек, а в Красносулинском и Усть-Донецком - по четверо.Наименьшее количество новых инфицированных врачи выявили в Константиновском, Милютинском, Матвеево-Курганском районах, а также в Шахтах и Новошахтинске. Здесь заболели по три человека. В Зерноградском районе заболели всего два жителя Ростовской области. В городе Зверево и районах Орловском, Морозовском, Багаевском, Веселовском, Октябрьском, Егорлыкском, Ремонтненском, Тарасавском, Цимлянском, Целинском и Родионово-Несветайском - по одному заболевшему коронавирусом.