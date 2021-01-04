Ростов-на-Дону – лидер по количеству заразившихся COVID-19 за сутки

Ростов сохраняет лидерство по числу заразившихся коронавирусом в донском регионе. С 7 на 8 января в 46 городах и районах области COVID-19 выявили у 394 человек.За сутки в донской столице заболели 158 жителей, в Батайске – 17, в Шахтах – 12 и в Новошахтинске – 11. Еще 10 человек стали инфицированными в Неклиновском районе, девять – в Песчанокопском. По восемь случаев заражения зафиксировано в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Зерноградском районах, по семь – в Сальском и Целинском районах, по шесть – в Мясниковском, Волгодонском и Верхнедонском районах, по пять – в Донецке, Веселовском, Зимовниковском, Октябрьском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Красносулинском и Белокалитвинском районах.Еще четыре жителя заболели в Азове, Дубовском, Заветинском, Аксайском, Багаевском и Чертковском районах, по три – в Новочеркасске, Зверево, Волгодонске, Семикаракорском, Морозовском, Пролетарском и Егорлыкском районах. По два инфицированных зафиксировали в Кагальницком, Константиновском и Каменском районах. Только по одному человеку заразились в Тацинском, Кашарском, Мартыновском районах, а также в Гуково.