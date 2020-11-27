Коронавирус выявили в 45 городах и районах Ростовской области, передает 29 ноября донское правительство. Абсолютными лидерами по приросту больных являются Ростов-на-Дону (117) и Новошахтинск (14).В Сальске COVID-19 заболели еще 11 человек, в Таганроге и Верхнедонском районе – десять, в Волгодонске, Миллеровском, Неклиновском и Шолоховском районах – девять, в Батайске, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском – восемь, в Шахтах, Заветинском и Белокалитвинском районах – семь, в Аксайском районе – шесть, в Гуково, Кагальницком, Волгодонском, Орловском, Семикаракорском и Усть-Донецком районах – пять. В Азовском, Зерноградском, Константиновском и Тарасовском районах – четыре, в Донецке, Азове, Егорлыкском и Красносулинском районах – три, в Зверево, Каменском, Кашарском, Багаевском, Морозовском, Мясниковском районах – по два. И по одному заразившемуся выявили в Веселовском, Дубовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Целинском и Чертковском районах.Всего за день в донском регионе зафиксировано 330 новых случаев заражения COVID-19. Болеют сейчас более шести тысяч человек. Лечатся в стационарах чуть больше двух тысяч. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, – 168 пациентов.