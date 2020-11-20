Ростов продолжает лидировать по количеству новых зараженных коронавирусом в регионе

Донская столица сохраняет лидерство по числу новых зараженных коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 22 ноября за прошедшие 24 часа вирус COVID-19 выявили у 313 человек в 44 районах и городах региона. В Ростове зафиксировано 122 случая заражения, в Таганроге – 12. По 11 инфицированных – в Неклиновском районе и Новочеркасске, по 10 – в Аксайском, Сальском районах, Гуково и Батайске, по девять – в Миллеровском районе, Каменске-Шахтинском и Шахтах. В Волгодонске у восьми дончан подтвердился диагноз «коронавирус», в Верхнедонском районе – у семи, в Мясниковском районе – у шести, в Красносулинском районе – у пяти и в Егорлыкском районе – у четырех.По три человека заразились опасной инфекцией в Константиновском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском, Волгодонском, Зерноградском, Зимовниковском, Тарасовском районах и Зверево. По два дончанина заболели в Каменском, Кагальницком, Куйбышевском, Семикаракорском, Азовском районах, а также в Донецке и Азове. Только по одному человеку стали инфицированными COVID-19 в Милютинском, Орловском, Пролетарском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Цимлянском, Целинском, Шолоховском, Белокалитвинском, Багаевском и Морозовском районах.