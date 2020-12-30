Лидером по числу новых зараженных COVID-19 в регионе стал Ростов

В донском регионе Ростов сохраняет лидерство по количеству новых заразившихся коронавирусом. С 3 на 4 января в 39 городах и районах области выявлено 388 заболевших.За сутки в донской столице диагноз «коронавирус» подтвердился у 169 человек. Вторым по числу инфицированных стал Таганрог – 18 заразившихся. По 13 заболевших зафиксировано в Новошахтинске и Гуково, 12 – в Миллеровском районе и 11 – в Батайске. По восемь дончан подхватили COVID-19 в Белокалитвинском районе и Новочеркасск, по семь – в Азовском, Неклиновском, Сальском, Цимлянском, Егорлыкском, Кубышевском и Каменск-Шахтинском районах. По шесть инфицированных выявлено в Заветинском, Константиновском и Багаевском районах, по пять в Шахтах, Зерноградском, Октябрьском, Чертковском, Шолоховском Каменском и Верхнедонском районах.По четыре человека получили положительные результаты тестов на коронавирус в Красносулинском и Волгодонском районах, по три – в Матвеево-Курганском районе и Азове, по два – в Боковском, Веселовском, Мартыновском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Зимовниковском, Песчанокопском районах, а также в Зверево. В Волгодонске за сутки выявили одного заболевшего.