Ростов лидирует по числу новых пациентов с COVID-19 в области

Ростов снова стал лидером по числу новых инфицированных коронавирусом в донском регионе. По данным на 13 июня, там заболели 66 человек.В Таганроге медики выявили восемь заболевших, а в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске - по шесть. На территории Батайска, Шахт, Азова и Сальского района вирус подхватили по пять человек. По четыре пациента с COVID-19 появились в Матвеево-Курганском, Каменском районах и Гуково. В Мясниковском, Орловском, Кашарском, Неклиновском, а также Донецке и Новочеркасске - по три.Положительные результаты тестов на опасный вирус получили по два человека в Тацинском, Веселовском, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Семикаракорском районах. В Багаевском, Милютинском, Красносулинском и Зверево - по одному. Столько же заболевших оказалось и среди жителей Мартыновского, Заветинского, Верхнедонского, Песчанокопского, Шолоховского районов.За период пандемии врачи зафиксировали 96 246 случаев заражения COVID-19. По информации регионального правительства, 4 571 из них не смог побороть вирус.