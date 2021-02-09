Ростов снова лидирует по числу новых заболевших COVID-19 в области

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 347 человек. За сутки с 10 по 11 февраля COVID-19 выявили в 49 муниципалитетах. В донской столице диагноз подтвердился у 125 человек.На втором месте по количеству инфицированных оказался Таганрог (15 человек), а на третьем - Азовский район (13 человек). В Новочеркасске и Неклиновском районе заболели по 12 дончан, а в Батайске - 11. Пациентами с коронавирусом стали 10 жителей Батайска и по девять - Сальского, Белокалитвинского районов. В Миллеровском заразились восемь человек, в Зерноградском - семь.По шесть инфицированных зафиксировали в Матвеево-Курганском, Семикаракорском, Тарасовском, Константиновском, Тацинском районах и городе Шахты. В Багаевском, Заветинском, Кагальницком, Зимовниковском районах и Новошахтинске. В Мясниковском, Чертковском, Песчанокопском и Цимлянском - по четыре. А в Гуково, Октябрьском, Морозовском, Пролетарском - по три.Положительные тесты получили по два человека на территории Верхнедонского, Аксайского, Обливского, Ремонтненского, Волгодонского районов. Аналогичная ситуация в Каменске-Шахтинском, Волгодонске и Зверево. В Боковском, Веселовском, Шолоховском и Родионово-Несветайском выявили всего по одному случаю заражения. Столько же человек заболели в Куйбышевском, Орловском, Дубовском, Каменском, Мартыновском, Красносулинском районах и Азове.Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 67 662 человека. Как сообщили в областном правительстве, 2 884 из них не смогли побороть инфекцию.