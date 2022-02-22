Ростов и Волгодонск - лидеры по числу новых зараженных коронавирусом

Фото: Николай Дёмин.

Ростов и Волгодонск стали лидерами по числу новых пациентов с коронавирусом. За сутки с 24 по 25 февраля там выявили 760 и 189 заболевших соответственно. Немного меньше, 179 человек, заразились на территории Шахт. В Таганроге диагноз подтвердился у 170 человек, в Новочеркасске - у 127, в Сальском районе - у 116, в Аксайском - у 99.В числе инфицированных оказались 96 человек из Неклиновского района, 95 - из Азовского и 94 - из Новошахтинска. В Белокалитвинском положительные результаты ПЦР-тестов получили 93 человека, в Азове - 82, а в Красносулинском - 80. Еще 79 заболевших - жители Миллеровского района, 77 - Октябрьского, 75 - Батайска, 66 - Гуково.Меньше всего случаев заболевания медики зафиксировали в Советском (шесть), Дубовском (семь), Усть-Донецком (восемь) районах. В Куйбышевском заразились 12 человек, в Кашарском и Ремонтненском - по 13, в Заветинском и Обливском - по 15. На территории Веселовского вирус подхватили 17 человек, в Константиновском - 18, а в Зверево и Верхнедонском - по 19. В остальных муниципалитетах инфицированы от 20 до 65 человек.Общее число новых пациентов с COVID-19 составили 3 480 человек. По информации регионального правительства, всего с начала пандемии коронавирус выявили у 311 880 человек.