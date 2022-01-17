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Ростов, Таганрог и Волгодонск - лидеры по числу инфицированных коронавирусом

Ростов, Таганрог и Волгодонск - лидеры по числу инфицированных коронавирусом
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители всех городов и районов. По данным на 19 января, лидирующей тройкой по числу инфицированных стали Ростов (160 человек), Таганрог (27 человек) и Волгодонск (23 человека). На территории Шахт вирус подхватили 22 человека, в Аксайском районе - 20, а в Сальском и Новочеркасске - по 19.

В числе зараженных оказались 18 жителей Батайска, 17 человек из Азовского района и 14 из Гуково. Еще 13 пациентов с COVID-19 появились в Зерноградском районе, 11 - в Белокалитвинском. По 10 человек заболели в Новошахтинске, Азове, Каменске-Шахтинском, а также Миллеровском районе.

Меньше всего инфицированных оказалось в Обливском, Цимлянском, Родионово-Несветайском и Обливском районах. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку. В остальных муниципалитетах заразились от двух до девяти человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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