В Ростове за сутки COVID-19 подхватили 187 человек

В Ростове коронавирусом заболели 187 человек. По данным на 13 октября, донская столица остается на лидирующей позиции по числу новых инфицированных. На втором и третьем местах - Волгодонск и Таганрог. Там вирус подхватили 18 и 17 человек соответственно.Диагноз подтвердился у 16 человек, проживающих в Новочеркасске. В Шахтах и Новошахтинске заболели по 15 жителей. В Каменске-Шахтинском и Азове - по 11. На территории Батайска инфекцию обнаружили у 10 человек. В Донецке и Гуково заразились по девять человек.Пациентами с коронавирусом стали восемь жителей Зверево.В Волгодонском, Азовском, Октябрьском, Мясниковском, Морозовском, Зимовниковском, Сальском районах инфекцию выявили у семи жителей. В Багаевском, Миллеровском, Орловском, Шолоховском, Верхнедонском, Аксайском, Чертковском, Матвеево-Курганском и Константиновском заболели по шесть человек. Аналогичная ситуация - в Каменском, Неклиновском, Цимлянском, Веселовском, Песчанокопском, Зерноградском и Красносулинском районах.По пять человек подхватили COVID-19 в Кагальницком, Обливском, Тацинском, Заветинском, Егорлыкском, Целинском, Мартыновском и Семикаракорском районах. В Тарасовском и Пролетарском - по четыре. Положительные результаты ПЦР-тестов получили по трое заболевших из Боковского, Родионово-Несветайского, Кашарского, Милютинского и Ремонтненского районов. В Усть-Донецком и Куйбышевском заболели по два человека, а в Белокалитвинском, Советском и Дубовском районах - по одному.Всего на Дону коронавирусом заразился 541 человек за сутки. Общее количество инфицированных достигло 145 380 жителей Ростовской области. Большинство из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в региональном правительстве, от вируса скончались 7 177 человек.