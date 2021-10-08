Ростов снова лидирует по числу новых пациентов с COVID-19

В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили 540 человек. Это рекордное количество за весь период пандемии. Большая часть новых зараженных - жители донской столицы. Там заболели 175 человек. В Новочеркасске и Шахтах пациентами с COVID-19 стали по 17 человек, а в Волгодонске - 16.На территории Таганрога и Новошахтинска выявили по 15 случаев заражения. В Азове и Каменске-Шахтинском - по 14. В Батайске диагноз подтвердился у 11 жителей, а в Гуково и Донецке вирус подхватили по 10 человек. В числе новых заболевших оказались девять человек из Зверево и восемь из Сальского района.По семь новых инфицированных оказалось в Зимовниковском, Аксайском, Октябрьском, Морозовском, Азовском, Зерноградском и Орловском районах. В Мясниковском, Красносулинском, Песчанокопском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Миллеровском, Мартыновском, Семикаракорском - по шесть. Столько же заболели в Цимлянском и Матвеево-Курганском районах.Заболели по пять человек, проживающих в Боковском, Кагальницком, Тарасовском, Верхнедонском, Каменском, Егорлыкском, Веселовском, Константиновском и Тацинском районах. Аналогичная ситуация - в Обливском, Волгодонском и Пролетарском районах. В Кашарском, Родионово-Несветайском, Багаевском, Целинском районах COVID-19 подхватили по четыре человека.Новыми пациентами с коронавирусом стали по три жителя Ремонтненского, Куйбышевского, Заветинского и Милютинского районов. В Дубовском и Усть-Донецком заразились по два человека. А в Белокалитвинском и Советском - по одному.Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 144 305 человек. По информации правительства области, 7 121 из них не смог побороть инфекцию. За минувшие сутки скончались 27 человек.