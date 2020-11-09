Ростов и Новочеркасск стали самыми инфицированными городами в Ростовской области

В Ростовской области 308 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в 42 муниципалитетах. Обновлённые данные появились на портале регионального правительства 11 ноября.Самыми инфицированными городами стали Ростов-на-Дону - 101 человек и Новочеркасск - 17 человек. За ними следует Миллеровский и Сальский районы, там за сутки коронавирусом заболели по 16 жителей. В Гуково зарегистрировали 15 случаев заражения, в Красносулинском районе - 14 случаев.По 12 человек подхватили новую инфекцию в Таганроге и Каменске-Шахтинском, десять человек - в Аксайском районе, по девять человек - в Верхнедонском и Неклиновском районах. В Новошахтинске и Семикаракорском районе специалисты выявили по восемь человек с ковидным диагнозом, в Шахтах - шесть человек, В тацинском районе - пять человек.По четыре инфицированных обнаружили в Азове и Батайске. У троих жителей Зерноградского, Зимовниковского и Мясниковского района также подтвердили коронавирус. По два жителя Егорлыкского, Кагальницкого, Мартыновского, Милютинского, Орловского, Песчанокопского и Целинского оказались с подтвержённым COVID-19. Единичные случаи заражения зафиксировали в Волгодонске, Донецке, Белокалитвинском, Заветинском, Каменском, Константиновском, Куйбышевском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Цимлянском и Чертковском районах.Напомним, за весь период пандемии на Дону число больных коронавирусом с нарастающим итогом достигло 34 042. При этом жертвами смертельного вируса стали 994 человека, из них 18 пациентов скончались за минувшие сутки.