В Ростове и Новошахтинске зафиксировали больше всего зараженных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки зарегистрировали 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 городах и районах Ростовской области. Данные на 29 октября опубликовали на официальном портале правительства региона.Ростов-на-Дону по-прежнему лидирует среди больных коронавирусом. В донской столице выявили ещё 167 человек с подтверждённым ковидным диагнозом. Также высокие показатели сохраняет Новошахтинск, там специалисты обнаружили у 40 жителей опасный вирус. По 13 инфицированных человек оказалось в Зверево, Аксайском и Орловском районах.В Азовском районе зафиксировали 11 случаев заражения, в Шахтах и Гуково по семь и шесть случаев соответственно. По пять больных ковидом выявили в Каменске-Шахтинском и Белокалитвинском районе. В Волгодонске, Батайске и Мясниковском районе у четырёх человек тест на коронавирус показал положительный результат.В Новочеркасске и Красносулинском районе опасный вирус нашли у трёх местных жителей. По два человека с COVID-19 зарегистрировали в Азове, Таганроге и Донецке. Единичные случаи заболевания обнаружили в Сальском, Октябрьском, Неклиновском, Тарасовском, Песчанокопском, Мартыновском, Усть-Донецком и Константиновском районах.Добавим, за всё время пандемии на Дону заражённых насчитывается в общей сложности 29 995 человек. Жертвами коронавируса стали 805 дончан, из них 16 пациентов скончались накануне.