Лидеры по числу новых заражённых коронавирусом на Дону — Ростов и Неклиновский район

Появилась обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции по территории Ростовской области. За последние сутки положительные результаты тестов получили 220 человек из 34 городов и районов Дона. Данные предоставили в правительстве региона.В Ростове-на-Дону выявили 95 новых инфицированых, Неклиновском районе — 14, Шахтах — 11, Белокалитвинском районе — 10, Батайске — 8, Миллеровском и Сальском районах — по 6, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Новошахтинске, Тацинском и Мясниковском районах -по 5, Гуково и Мартыновском районе — по 4, Волгодонске, Азовском и Кагальницком районах — по 3, Азове, Донецке, Аксайском, Кашарском, Зерноградском, Каменском и Родионово-Несветайском районах — по 2, Зверево, Красносулинском, Весёловском, Орловском, Морозовском, Советском, Песчанокопском, Чертковском и Тарасовском районах — по 1.Общее количество заражённых в Ростовской области — 6 954. За весь период жертвами COVID-19 стали 59 пациентов.