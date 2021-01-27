Большинство новых пациентов с коронавирусом - жители Ростова-на-Дону

В Ростовской области специалисты зафиксировали еще 377 случаев заражения. Наибольшее количество новых зараженных за сутки с 28 по 29 января - жители донской столицы (143 человека). Второе место по числу инфицированных делят Батайск, Таганрог и Азовский район. Там вирус подхватили по 11 человек.В Новошахтинске, Шахтах, Миллеровском, Сальском и Неклиновском районах пациентами с COVID-19 стали по девять дончан. Диагноз подтвердился у восьми человек, проживающих в Новочеркасске. В Красносулинском, Шолоховском и Аксайском районах заболели по семь жителей. А в Мясниковском, Зерноградском, Семикаракорском районах и городе Гуково - по шесть.По пять новых зараженных выявили в Белокалитвинском, Зимовниковском, Верхнедонском, Пролетарском, Орловском, Багаевском районах и Каменске-Шахтинском. В Зверево коронавирус обнаружили у четырех человек. Аналогичная ситуация в Заветинском, Егорлыкском, Обливском, Тацинском, Каменском районах, а также в городах Зверево и Волгодонск.В Донецке, Ремонтненском, Константиновском, Морозовском, Боковском, Октябрьском и Волгодонском районах инфицированы по три человека. Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Чертковского, Матвеево-Курганского, Целинского, Тарасовского, Кашарского, Веселовского и Кагальницкого. В Усть-Донецком, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Мартыновском районах и Азове медики зафиксировали по одному случаю заболевания опасным вирусом.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 62 945 человек. По информации регионального правительства, из них 2 606 пациентов спасти не удалось. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.