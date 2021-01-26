За сутки специалисты выявили COVID-19 в 50 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 375 человек. За сутки с 27 по 28 января инфекцию обнаружили в 50 городах и районах региона.Большинство новых заболевших - жители донской столицы (142 человека). На втором месте по количеству зараженных - Батайск. Там выявили 12 случаев заражение. В Таганроге и Новошахтинске с вирусом начали бороться по 11 человек. В Азовском районе диагноз подтвердился у девяти человек, а в Шахтах, Красносулинском, Неклиновском, Сальском и Миллеровском районах заболели по восемь.По семь пациентов с COVID-19 появились в Новочеркасске и Мясниковском районе. В Пролетарском, Семикаракорском, а также в городах Гуково и Каменске-Шахтинском - по шесть. В Аксайском, Волгодонском, Белокалитвинском, Шолоховском, Кашарском и Зимовниковском районах заразились по пять жителей. Аналогичная ситуация в Зерноградском и Каменском.В Азове, Волгодонске и районах Боковском, Верхнедонском, Орловском, Багаевском, Матвеево-Курганском положительные тесты получили по четыре человека. По три новых случая заражения зафиксировали в Егорлыкском, Морозовском, Константиновском, Обливском, Кагальницком, Тарасовском и Целинском районах. Столько же инфицированных появилось в Зверево и Донецке.Меньше всего заболевших выявили среди жителей Куйбышевского (2), Песчанокопского (2), Усть-Донецкого (2), Тацинского (2), Ремонтненского (2), Веселовского (2),Цимлянского (2), Октябрьского (1), Советского (1) и Милютинского (1) районов.Всего за период пандемии коронавирусом заразились 62 568 человек, из которых 2 586 скончались от болезни.