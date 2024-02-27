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Ростов 27 февраля накрыла магнитная буря

Ростов 27 февраля накрыла магнитная буря
Мощная магнитная буря накрыла Ростов 27 февраля. Актуальные данные опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары стали атаковать Землю около 06:00. Шторм оценивается по силе в 4 балла (возбужденная магнитосфера). В этот день метеозависимые горожане могут почувствовать ухудшение состояния здоровья.

Отметим, чтобы избежать недомоганий, рекомендуется меньше напрягаться физически и умственно. Лучше воздержаться от вредной пищи, а также не стоит пить кофе в больших количествах.

Напомним, в ночь на 23 февраля специалистами была зафиксирована мощная вспышка на Солнце. Явление было крупнейшим за семь лет, из-за чего Землю накрыла череда магнитных бурь.
Фото: Ростов ру
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