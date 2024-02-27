Ростов 27 февраля накрыла магнитная буря

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Мощная магнитная буря накрыла Ростов 27 февраля. Актуальные данные опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары стали атаковать Землю около 06:00. Шторм оценивается по силе в 4 балла (возбужденная магнитосфера). В этот день метеозависимые горожане могут почувствовать ухудшение состояния здоровья.Отметим, чтобы избежать недомоганий, рекомендуется меньше напрягаться физически и умственно. Лучше воздержаться от вредной пищи, а также не стоит пить кофе в больших количествах.Напомним, в ночь на 23 февраля специалистами была зафиксирована мощная вспышка на Солнце. Явление было крупнейшим за семь лет, из-за чего Землю накрыла череда магнитных бурь.