В Ростовской области наблюдается оживление вторичного рынка недвижимости. После нескольких лет доминирования новостроек ситуация меняется. Покупатели всё чаще обращают внимание на вторичное жильё из-за снижения ключевой ставки Банка России и изменений в семейной ипотеке. Об этом сообщил директор федерального агентства недвижимости «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов.Сейчас большинство ипотечных кредитов выдаются по льготным программам. Динамика рынка будет зависеть от изменений в семейной ипотеке, а не только от снижения ключевой ставки. К концу февраля 2026 года ключевая ставка снизилась до 15,5% и продолжает уменьшаться. Это стимулирует ипотечное кредитование и даёт покупателям уверенность в будущем рефинансировании.С 1 февраля 2026 года изменились правила семейной ипотеки. Супруги теперь обязаны быть созаёмщиками, а льгота предоставляется только одной семье на одного ребёнка. Это ограничивает возможности инвесторов и снижает спрос на новостройки.Государство планирует распространить семейную ипотеку на вторичное жильё, особенно для многодетных семей в городах Ростовской области с ограниченным строительством новостроек: Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский.Вторичный рынок получает конкурентные преимущества: доступные цены и доступ к льготному финансированию для ключевых категорий покупателей. Есть программы с ипотечной ставкой 11,99% на вторичное жильё.Эксперты прогнозируют оживление вторичного рынка в 2026 году. Сокращение строительства новостроек и ужесточение льготной ипотеки перераспределяют спрос в пользу готового жилья.