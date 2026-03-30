Работу над проектом многострадального фонтана на Ленина в Ростове закончат

В Ростове проект многострадального фонтана на Ленина в Ростове появится только в июне. Об этом рассказали в городской администрации.История с многострадальным фонтаном на Ленина длится уже пять лет – с 2020 года. Изначально там хотели возвести 22-этажное здание. Но протесты жителей вынудили ростовскую администрацию отменить разрешение на строительство высотного дома. Затем последовала идея возвести двухэтажный торговый центр. Жители снова были против. Вопреки этому строительство все же началось, но вскоре снова прекратилось. История с популярным для ростовчан местом вышла далеко за пределы разговоров. В скандал пришлось вмешаться главе региона. Юрий Слюсарь поддержал желание ростовчан все же возвести фонтан на участке.Между жителями провели голосование о проекте благоустройства фонтана. Единогласно люди выбрали проект местного архитектора Александра Ломтева. Он хотел сохранить исторический облик сооружения. Однако у него был конкурент, который отставал всего на пару голосов.Ростовская команда набрала 37,3% голосов, а «ФонтанГрад» — 36,1%.Долгое время работы не велись. Не исключено, что городская администрация так и не выбрала способ проведения работ за этот период. Однако уже в сентябре на участке заметили скопление спецтехники.- В ходе работ планируется предусмотреть элементы светомузыкального сопровождения фонтана, на площади возле фонтана – места для отдыха жителей. При этом будут учтены требования по обеспечению доступности объекта для маломобильных групп населения и максимально сохранен его исторический облик, - рассказали жителям в городской администрации.Разработать концепцию будущего фонтана планируются в течение трех месяцев. Проектировать объект будет Фонд содействия социально-культурному развитию «Город». Завершить проектирование объекта планируют только к 1 июня.