В Ростове в марте ожидается мощная магнитная буря

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в марте ожидается мощная магнитная буря. Прогноз на следующий месяц опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.К счастью, до конца февраля донскую столицу магнитные бури обойдут стороной. Однако это ненадолго. Уже в марте геомагнитные удары снова атакуют Землю. Магнитные бури ожидаются с 10 по 12 февраля и оцениваются по силе в 5 баллов.Добавим, что в этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Необходимо воздержаться от умственной и физической нагрузки и вредной еды. Также не стоит пить много кофе.