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В Ростове в марте ожидается мощная магнитная буря

В Ростове в марте ожидается мощная магнитная буря
В Ростове-на-Дону в марте ожидается мощная магнитная буря. Прогноз на следующий месяц опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

К счастью, до конца февраля донскую столицу магнитные бури обойдут стороной. Однако это ненадолго. Уже в марте геомагнитные удары снова атакуют Землю. Магнитные бури ожидаются с 10 по 12 февраля и оцениваются по силе в 5 баллов.

Добавим, что в этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Необходимо воздержаться от умственной и физической нагрузки и вредной еды. Также не стоит пить много кофе.
Фото: Rostov.ru
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