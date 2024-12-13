РостГМУ закупает кислород на сумму восемь миллионов рублей

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Ростовский государственный медицинский университет закупает кислород. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 декабря.Учебному заведению требуется почти 62 тонны медицинского кислорода. Поставки будут осуществляться в течение 2025 года. Для этих целей университет выделит средства из своего бюджета.Уже определен победитель тендера, с которым будет заключен контракт на сумму почти 8 миллионов рублей.В октябре аналогичную закупку провела ростовская больница № 20. Она искала подрядчика для заключения контракта на поставку кислорода на сумму 12 миллионов.Напомним, что в 2020 году в этой больнице произошёл громкий инцидент. Из-за перебоев с кислородом в ковидном госпитале погибли 13 пациентов. В результате были проведены проверки, в результате которых многие руководители лишились своих должностей.