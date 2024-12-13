РостГМУ закупает кислород на сумму восемь миллионов рублей
Ростовский государственный медицинский университет закупает кислород. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 декабря.
Учебному заведению требуется почти 62 тонны медицинского кислорода. Поставки будут осуществляться в течение 2025 года. Для этих целей университет выделит средства из своего бюджета.
Уже определен победитель тендера, с которым будет заключен контракт на сумму почти 8 миллионов рублей.
В октябре аналогичную закупку провела ростовская больница № 20. Она искала подрядчика для заключения контракта на поставку кислорода на сумму 12 миллионов.
Напомним, что в 2020 году в этой больнице произошёл громкий инцидент. Из-за перебоев с кислородом в ковидном госпитале погибли 13 пациентов. В результате были проведены проверки, в результате которых многие руководители лишились своих должностей.