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В Ростове после крупного пожара на рынке «Темерник» проверили безопасность воздуха

В Ростове после крупного пожара на рынке «Темерник» проверили безопасность воздуха
В Ростове специалисты проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник». Информацию об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Пламя вспыхнуло 30 ноября около 20:30. Огонь охватил более четырех тысяч квадратов, сотни павильонов сгорели. Только к 6:00 следующего дня пожар удалось потушить.

Специалисты Роспотребнадзора проверили безопасность воздуха на территории рынка.

- Превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не установлено, - подчеркнули в ведомстве.
Фото: Rostov.ru
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