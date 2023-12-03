В Ростове после крупного пожара на рынке «Темерник» проверили безопасность воздуха
В Ростове специалисты проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник». Информацию об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Пламя вспыхнуло 30 ноября около 20:30. Огонь охватил более четырех тысяч квадратов, сотни павильонов сгорели. Только к 6:00 следующего дня пожар удалось потушить.
Специалисты Роспотребнадзора проверили безопасность воздуха на территории рынка.
- Превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не установлено, - подчеркнули в ведомстве.