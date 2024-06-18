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Экоактивисты рекомендуют жителям Азова не выходить из дома из-за крупного пожара на нефтебазе «Азовпродукт». По словам волонтера экологической организации Марины Яценко, выбросы продуктов горения в воздух могут негативно сказаться на самочувствии людей.Пожар произошёл в ночь на 18 июня, после атаки беспилотников на нефтебазу в Азове. По предварительным данным, загорелся один из резервуаров с горючим. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Чёрные столбы дыма были видны за десятки километров от места происшествия, а запах гари дошёл даже до донской столицы.Роспотребнадзор сделал замеры качества воздуха, и все показатели оказались в пределах нормы. Однако, по словам Марины Яценко, дым всё равно может повлиять на здоровье жителей Азова, так как ветер дует в сторону города.- Такая обстановка, несомненно, скажется на здоровье жителей, которые имеют проблемы с сердцем или заболевания дыхательных путей, — добавляет активист.Марина посоветовала жителям Азова и Азовского района оставаться дома в этот день. Лучше всего закрыть окна и ограничить прогулки на улице до тех пор, пока не исчезнет облако дыма. Конечно, в жаркую погоду трудно сидеть с закрытыми окнами, но кондиционер и его система фильтрации помогут не дышать продуктами горения.Несмотря на предостережения экологов, официальные ведомства пока не сообщают об экологической угрозе.