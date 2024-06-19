В Ростовской области спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области спустя сутки локализовали пожар на площади 3 200 квадратных метров. Огонь полыхает на предприятии ЗАО «Азовпродукт» более 25 часов.Один из резервуаров с горючим загорелся 18 июня около 4:00 после атаки беспилотников. В небо поднялся огромный столб дыма, который видно из нескольких населенных пунктов Азовского района.- На месте продолжают работать более 200 спасателей, задействовано около 40 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Тысячи людей вынуждены дышать едким дымом. Люди обеспокоены ситуацией и волнуются за свое здоровье. Тем, кто оказался неподалеку от пожара, не рекомендуется открывать окна. По возможности стоит включить кондиционеры на режим фильтрации.