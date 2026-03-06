Новости
Полина Диброва провела фотосессию в стиле фламенко на фоне антарктических ледников. Ростовская модель и её возлюбленный Роман Товстик завершили круиз.

На сделанных во время поездки фотографиях Полина в красном летящем платье позирует в уже полюбившейся позе из танго на фоне ледников. Роман поддерживает её за ногу. Бизнесмен одет в чёрный костюм и улыбается.

Снимки Полина подписала так: «Завершу тем, чем начала, — любовью. Теперь фото — традиция».

Напомним, что в конце февраля Полина отправилась в путешествие по Аргентине, где вместе с Романом училась танго и пробовала местную кухню. Затем пара отправилась в круиз по Антарктиде. Во время путешествия Полина активно делилась впечатлениями в социальных сетях.
Фото: соцсети
