Дмитрий Дибров вышел на подиум вместе с сыновьями

Дмитрий Дибров вышел на подиум вместе с сыновьями. Об этом сообщила Полина Диброва в соцсетях.

Ростовская модель Полина Диброва и её новый избранник Роман Товстик отметили 8 Марта на светском мероприятии. Для этого вечера Полина выбрала платье с глубоким разрезом, а Роман — классический костюм.

На мероприятии также присутствовал бывший муж Полины, Дмитрий Дибров. Он вместе с сыновьями Фёдором и Ильёй принял участие в показе мод. Телеведущий изменил имидж, покрасив волосы и выбрав свободный костюм коричневого цвета. Вместе с детьми он уверенно прошествовал по подиуму.

«Тем временем дети участвуют в показе с папой», — подписала видеозапись Полина Диброва.

Напомним, что Полина и Дмитрий Дибровы расстались в конце 2025 года. Многодетная мама нашла своё счастье с бизнесменом Романом Товстиком, который ради неё оставил свою семью, где у него было шестеро детей.
Фото: соцсети
