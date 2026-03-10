Фото: соцсети

Дмитрий Дибров вышел на подиум вместе с сыновьями. Об этом сообщила Полина Диброва в соцсетях.Ростовская модель Полина Диброва и её новый избранник Роман Товстик отметили 8 Марта на светском мероприятии. Для этого вечера Полина выбрала платье с глубоким разрезом, а Роман — классический костюм.На мероприятии также присутствовал бывший муж Полины, Дмитрий Дибров. Он вместе с сыновьями Фёдором и Ильёй принял участие в показе мод. Телеведущий изменил имидж, покрасив волосы и выбрав свободный костюм коричневого цвета. Вместе с детьми он уверенно прошествовал по подиуму.«Тем временем дети участвуют в показе с папой», — подписала видеозапись Полина Диброва.Напомним, что Полина и Дмитрий Дибровы расстались в конце 2025 года. Многодетная мама нашла своё счастье с бизнесменом Романом Товстиком, который ради неё оставил свою семью, где у него было шестеро детей.