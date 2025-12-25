Новости
Полина Диброва показала семейную идиллию с сыновьями

Ростовчанка Полина Диброва опубликовала новую фотосессию с сыновьями. Кадры она разместила в социальных сетях 25 декабря.

На снимках многодетная мама вместе с тремя сыновьями. Она сидит на высокой качели в розовом платье. Рядом Полину окружают мальчики.

- Разлучница,- комментируют хейтеры.


Возможно некоторых возмутила семейная идиллия Дибровой. Последние полгода ростовчанку жестко раскритиковала общественность. Причиной этому стал развод со звездой Дмитрием Дибровым. Многодетная мама оставила супруга и нашла 50-летнего любовника. Роман Товстик являлся мужем ее бывшей подруги.

Пользователи считают, что женщина увела бизнесмена из семьи. Напомним, что Елена Товстик также поделилась своей позицией в одном из интервью. По ее словам, муж выбрал другую, следуя своим сексуальным предпочтениям.
Фото: Полина Диброва
